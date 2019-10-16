"Yüksek vergilendirme elektronik sigaranın tanınmasına yol açabilir"

16.10.2019 17:47

Türk Toraks Derneği Başkanı Bayram, "Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerine tanınacak bir yüksek vergilendirme düzenlemesinin, halihazırda illegal sayılan bu ürünlerin yasal olarak tanınması sonucuna yol açabileceği kaygısını taşıyoruz." dedi.