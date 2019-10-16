"Yüksek vergilendirme elektronik sigaranın tanınmasına yol açabilir"
Türk Toraks Derneği Başkanı Bayram, "Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerine tanınacak bir yüksek vergilendirme düzenlemesinin, halihazırda illegal sayılan bu ürünlerin yasal olarak tanınması sonucuna yol açabileceği kaygısını taşıyoruz.
16.10.2019 17:47
Türk Toraks Derneği Başkanı Bayram, "Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerine tanınacak bir yüksek vergilendirme düzenlemesinin, halihazırda illegal sayılan bu ürünlerin yasal olarak tanınması sonucuna yol açabileceği kaygısını taşıyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com