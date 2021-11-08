Yüksek Vaka Sayıları Dikkat Gerektiriyor

BALIKESİR (Habermetre) - Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' tablosuna göre Balıkesir vaka sayıları ciddiyetini koruyor. Balıkesir, 100 bin kişide 63, 29 artış sayısıyla bir hafta içerisinde en çok artış yaşanan 3'üncü İl oldu. Yaşanan bu artış sebebiyle sık sık 'Dikkat Çağrısı'nda bulunan Vali Hasan Şıldak vatandaştan tedbir ve aşı hassasiyeti istiyor. Havaların soğumasıyla da kapalı alanda geçirilen sürelerin artması hastalığın yayılımını kolaylaştırırken, Vali Şıldak tedbirlere daha çok ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle aşı olmayan vatandaşların hastalığa yakalandıklarında yaşanan sonuçların üzücü olduğunu belirten Şıldak, aşı olmayanlar ve eksik aşılı olanlara seslendi. Her fırsatta aşısız ve eksik aşılı vatandaşları sağlık kuruluşlarına davet eden Şıldak, bugünkü paylaşımında, "Salgın nedeniyle halen bazı vatandaşlarımız hastanede tedavi görmek zorunda kalıyor ve maalesef hayatını kaybediyor.

İlimizde vaka sayıları çok yüksek!

Maske ve mesafeyi mutlaka önemseyelim.

Aşılarımızı tamamlayalım.

Aşısız veya eksik aşılı olmak geri dönülemez büyük risk! " ifadeleriyle vaka sayısı artışının kontrol altına alınmasında verilen mücadeleye destek olunmasını istedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet