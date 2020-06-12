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Yüksek teknolojiye yatırımlar artacak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Otonom sistemler, nesnelerin interneti, 5G ve sonrası için iletişim sistemleri, robotik, tıbbi cihaz gibi konular elektronik sanayinin temelini oluşturuyor.

Yüksek teknolojiye yatırımlar artacak
12.06.2020 17:06 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:11

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Otonom sistemler, nesnelerin interneti, 5G ve sonrası için iletişim sistemleri, robotik, tıbbi cihaz gibi konular elektronik sanayinin temelini oluşturuyor. Bu sebeple elektronik ve yazılım sanayiinde bu alanlara yönelik yatırımlarımız öncelikli olacak"dedi.

Covid-19 pandemisi dünyada teknoloji ve altyapıya duyulan ihtiyacı gözler önüne serdi. Bu dönemde teknolojik altyapısı sağlam olan ülkeler, yerli ve milli üretim noktasında ön plana çıktı. Bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Covid-19 pandemisi sonrası yüksek teknolojinin öneminin daha da artacağını söyledi. Büyükdede, "Otonom sistemler, nesnelerin interneti, 5G ve sonrası için iletişim sistemleri, robotik, tıbbi cihaz gibi konular elektronik sanayinin temelini oluşturuyor. Bu sebeple elektronik ve yazılım sanayiinde bu alanlara yönelik yatırımlarımız öncelikli olacak"şeklinde konuştu.

"Milli teknoloji hamlesiyle dünya ligine çıkacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Ekovitrin dergisine yaptığı açıklamada "Vakit artık Türkiye'yi bir üst lige çıkarma, dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında yeralma vakti. Bu yeni başarı hikayesinin gövdesini de 'Milli Teknoloji Hamlesi' ışığında geliştireceğimiz sanayi ve teknoloji politikaları oluşturacak" dedi.

"Teknolojik dönüşüm sürecini hızlandıracağız"

Büyükdede, günümüzde hızla değişen dijital teknolojilerin ekonomik dengeleri ve toplumları değiştirdiğine dikkat çekti. Sanayi ve Teyknoloji Bakan yardımcısı Hasan Büyükdede, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın hayata geçmesi ile birlikte başarılı projeleri destekleyerek, yeni ürünler üretilmesine yönelik teknolojik dönüşüm sürecini hızlandıracağız. Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi vizyonunu gerçekleştirmede bu bizim yol haritamız olacak"şeklinde konuştu.

Türkiye'yi 2023'e taşıyacak olan 5 ana strateji Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak olan ve 5 ana bileşenden oluşan stratejiyi ise şöyle açıkladı: "Yüksek Teknoloji ve İnovasyon, Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi, Girişimcilik, Beşeri Sermaye ve Altyapı. Türkiye Milli Teknoloji Hamlesi ile kendi yol haritasını hayata geçirecek, bu sayede teknolojinin öncü ülkelerinden biri olma iradesini gösterecek."

"23 küresel ürün çıkarma hedefimiz var"

Büyüdede, Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji strateji hedefleri arasında yüksek ve orta yüksek teknoloji ihracatını artırmanın yanı sıra "23 akıllı küresel ürün ve 10 Turcorn (En az 1 milyar dolar değerinde firma) çıkarmak" hedefi olduğunu vurguladı.

Büyükdede, "Kendi teknolojimizi geliştirmemiz, küresel ekonomide rekabet edebilecek ürünleri üretmemiz ve kendi markalarımızı oluşturmamız gerekiyor" vurgusu yaparak, "Bu amaçla, yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı üretime yoğunlaşmamız şart" dedi.

"Yapay zeka teknolojik dönüşüm için bir şans"

"Dijitalleşme ekonomik, sosyal ve kültürel modelleri önemli ölçüde değiştirirken, küresel pazardaki rekabette de başarının anahtarını bilgi, teknoloji üretimi ve yenilikçilik olarak merkeze koydu" Büyükdede şunları söyledi: "Üretim zincirinin her aşamasının dijitalleşmesi, makina-insan-altyapı etkileşiminin sağlanması ile 'Akıllı Üretim Sistemleri'nin geliştirilmesi sanayide bir paradigma değişimi oluşturdu. Yapay zeka da bu dönüşümü mümkün kılan temel teknolojiler arasında yer alıyor. Bu anlamda bir şans olarak karşımıza çıkıyor."

"Elektronik sanayi ön plana çıkacak"

Covid-19 pandemisi sonrası yüksek teknolojinin öneminin daha da artacağını vurgulayan Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede; "Hem tüketiciye, hem de sanayiye yönelik ürünleri ortaya koyan elektronik sanayi ön plana çıkacak. Otonom sistemler, nesnelerin interneti, 5G ve sonrası için iletişim sistemleri, robotik, tıbbi cihaz gibi konular elektronik sanayinin temelini oluşturuyor. Bu sebeple elektronik ve yazılım sanayiinde bu alanlara yönelik yatırımlarımız öncelikli olacak"şeklinde konuştu.

"Sağlık alanında milli çözümler geliştiriyoruz"

"Halihazırda Covid-19 pandemisinde ventilatör, dezenfektan, koruyucu ekipman üretimine yönelik adımlarımız ve TÜBİTAK koordinasyonunda aşı ve ilaç çalışmalarımız ile sağlık alanında milli çözümler geliştirme gayretindeyiz" diyen Büyükdede, TÜBİTAK ve KOSGEB destek programları ile bu alandaki çalışmaları desteklediklerini söyledi. Büyükdede, "Bundan sonraki süreçte de bu sektörlerdeki atılımlar odağımızda olacak"dedi.

"Sanayi sektörünün ihracattaki payı yüzde 94"

Türk sanayiinin üretim, kapasite, ihracat ve büyüme anlamında ulaştığı büyüklüğü de değinen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, imalat sanayinin üretim değerinin yaklaşık 900 milyar TL'ye ulaştığını belirtti. Büyükdede, Türkiye sanayi sektörünün ihracattaki yüzde 94'lük payı ile ekonominin itici gücü durumunda olduğunu söyledi. Büyükdede, "Son 18 yılın bilançosuna bakıldığında; önemli bir üretim ekosisteminin inşa edildiği, sanayi altyapımızın güçlendiği ve yetişmiş iş gücüne yatırım yapıldığı görülüyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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