Yüksek teknoloji ile zeytinlikler daha az ilaçla korunacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksek teknoloji ile zeytinlikler daha az ilaçla korunacak

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | Güncel

Yüksek teknoloji ile zeytinlikler daha az ilaçla korunacak Bu teknoloji zeytin ilacı sarfiyatını yüzde 70 azaltacak Edremit Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Öğretim Görevlesi Dr.

Yüksek teknoloji ile zeytinlikler daha az ilaçla korunacak

Bu teknoloji zeytin ilacı sarfiyatını yüzde 70 azaltacak

BALIKESİR - Edremit Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Öğretim Görevlesi Dr. Mücahit Kıvrak, teknolojinin kullanımıyla birlikte zeytinlik arazilerde daha az zirai ilaç kullanılarak daha iyi koruma sağlanacağını ifade etti.

Dr. Mücahit Kıvrak, yaptıkları kalibrasyon çalışmaları ile zeytin sineği ve zeytin güvesi ile mücadelede teknoloji barındıran feromon tuzakları ve mobil meteoroloji istasyonları ile daha az ilaç kullanımı sağlanabileceğini belirterek, "Bu arkamda gördüğünüz cihazda, sabah ve akşam İki defa fotoğraf çeken feromon tuzağımız var. Feromon tuzak şöyle çalışıyor; koku koyuyoruz içerisine ve yapışkanlı bir maddenin üstünde koku duruyor. Koku yayıldıkça böcekler bu kokuya geliyorlar. Biz burada hem zeytin güvesinin, hem de zeytin sineğinin sabah - akşam iki kere fotoğrafını çekip cep telefonlarında gönderebiliyoruz" dedi.

Çalışmaların iki yıldır bölgede devam etiğini ve sona yaklaşıldığını ifade eden Dr. Mücahit Kıvrak, "2 yıldır kalibrasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene ikinci senesi, buna aynı zamanda bir de meteoroloji istasyonu entegresi yaptık. Orada da yağan yağış miktarı, çiğ miktarı, rüzgar durumu, hava sıcaklığı ile böceklerin ne zaman çıkabileceğinin yaklaşık hesabını rahatlıkla yapabiliyoruz. Bunu kullanan çiftçi, kafasına göre ilaç atmayacak. Biz bu kalibrasyon ayarını yaptığımız başka bahçelerde ilaçlama sayısını neredeyse yüzde otuza düşürdük" dedi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Yüksek teknoloji ile zeytinlikler daha az ilaçla korunacak
Yüksek teknoloji ile zeytinlikler daha az ilaçla korunacak
Yüksek teknoloji ile zeytinlikler daha az ilaçla korunacak
Yüksek teknoloji ile zeytinlikler daha az ilaçla korunacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Sultan Alparslan
Magazin Gülşen Ece Üner Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Lionel Messi Ünal Karaman Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yüksek teknoloji ile zeytinlikler daha az ilaçla korunacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 09:45:41. #1.16#

title