Yüksek teknoloji ile zeytinlikler daha az ilaçla korunacak

Yüksek teknoloji ile zeytinlikler daha az ilaçla korunacak Bu teknoloji zeytin ilacı sarfiyatını yüzde 70 azaltacak Edremit Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Öğretim Görevlesi Dr.

Yüksek teknoloji ile zeytinlikler daha az ilaçla korunacak

Bu teknoloji zeytin ilacı sarfiyatını yüzde 70 azaltacak

BALIKESİR - Edremit Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Öğretim Görevlesi Dr. Mücahit Kıvrak, teknolojinin kullanımıyla birlikte zeytinlik arazilerde daha az zirai ilaç kullanılarak daha iyi koruma sağlanacağını ifade etti.

Dr. Mücahit Kıvrak, yaptıkları kalibrasyon çalışmaları ile zeytin sineği ve zeytin güvesi ile mücadelede teknoloji barındıran feromon tuzakları ve mobil meteoroloji istasyonları ile daha az ilaç kullanımı sağlanabileceğini belirterek, "Bu arkamda gördüğünüz cihazda, sabah ve akşam İki defa fotoğraf çeken feromon tuzağımız var. Feromon tuzak şöyle çalışıyor; koku koyuyoruz içerisine ve yapışkanlı bir maddenin üstünde koku duruyor. Koku yayıldıkça böcekler bu kokuya geliyorlar. Biz burada hem zeytin güvesinin, hem de zeytin sineğinin sabah - akşam iki kere fotoğrafını çekip cep telefonlarında gönderebiliyoruz" dedi.

Çalışmaların iki yıldır bölgede devam etiğini ve sona yaklaşıldığını ifade eden Dr. Mücahit Kıvrak, "2 yıldır kalibrasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene ikinci senesi, buna aynı zamanda bir de meteoroloji istasyonu entegresi yaptık. Orada da yağan yağış miktarı, çiğ miktarı, rüzgar durumu, hava sıcaklığı ile böceklerin ne zaman çıkabileceğinin yaklaşık hesabını rahatlıkla yapabiliyoruz. Bunu kullanan çiftçi, kafasına göre ilaç atmayacak. Biz bu kalibrasyon ayarını yaptığımız başka bahçelerde ilaçlama sayısını neredeyse yüzde otuza düşürdük" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas