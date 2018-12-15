Yüksek Teknoloji İhracatının Artırılması Mümkün"

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Daire Başkanı Ahmet Dursunoğlu, yüksek teknoloji ihracatının toplam dış satış içerisindeki payının sadece yüzde 2,8 seviyesinde olduğuna işaret ederek, bunun Ar-Ge ve invasyon çalışmalarıyla artırılmasının mümkün olduğunu belirtti.

Dursunoğlu, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesince Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonunda düzenlenen "Yerli üretimde tersine mühendislik" konferansında, yerli üretiminin önemine değindi.

Yüksek teknoloji ürünleri ihracatında Türkiye'nin son derece geri durumda olduğunu ifade eden Dursunoğlu, şunları kaydetti:

"İhracatta 170 milyar dolar rekoru kırmışız ama içeriğine baktığımız zaman, düşük veya orta teknoloji. Yüksek teknoloji toplam mal ihracatımızın sadece yüzde 2,8'i seviyesinde. Aynı dönemin yüksek teknoloji mal ithalatına baktığımız zaman, toplam ithalatımızın yüzde 13,5'inin yüksek teknolojik ürünler olduğunu görüyoruz. Yani teknoloji ithal ediyoruz. Bu tabloyu tersine çevirmenin yolları var. Ar-Ge faaliyetlerinin, inovasyonun yaygınlaştırılması, üniversitelerin daha çok bilim üretmesi, üretilen bilim ve bilginin sanayimizde daha çok kullanılması ile yüksek teknoloji ürünlerin daha çok üretilmesi mümkün."

"Kendimize ait bir model üretmeliyiz"

Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan da Çin'de yüksek teknoloji üreten bir firmanın, 47 milyar dolar cirosu olduğunu ve 15 milyar dolar Ar-Ge bütçesi ayırdığına işaret etti.

Teknolojide gelişen ülke ve firmaların, kaynaklarının önemli kısmını Ar-Ge'ye ayırdığının altını çizen Gürkan, şunları ifade etti:

"Bizim Ar-Ge'ye bu kadar büyük bütçeler ayırmamız mümkün değil. O zaman kendimize ait bir model üretmeliyiz. Geçmişte çok modeller aradık ama artık bir yerden başlamalıyız. Artık kendi başarı hikayemizi yazmak zorundayız. Kıt kaynaklarımızı doğru yerlere kanalize etmek zorundayız."