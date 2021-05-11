Yüksek tansiyona ne iyi gelir? Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir?

Psikolojik ve fiziksel olarak etkin olan yüksek tansiyon farklı etkenlere bağlı olarak her yaştan insan için ciddi tehdit oluşturmakta. Kalp atışının damarlarda oluşturduğu kan basıncına karşı, damarların gösterdiği direnç değerleri olan tansiyonun, yükselmesi hali olan yüksek tansiyon doğru tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaması halinde kalp krizi gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Pandemi sürecinde "Yüksek tansiyona ne iyi gelir? Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir?" gibi soruların c

Günümüzde her üç kişiden birinde görülen ve ihmaller nedeniyle farkında olunmayan yüksek tansiyon, aşırı kilo, alkol tüketimi, aşırı tuz tüketimi, stres kaynaklı olabileceği gibi böbrek rahatsızlıkları, hormonal bozukluklar ve diyabet nedeniyle de görülmektedir. Özellikle 40 yaş üzerinde gözlemlenen ancak her yaş grubunda seyir gösteren yüksek tansiyon rahatsızlığına sahip olan kişilerin %45'i bu rahatsızlığa sahip olduğunun farkında değil. Yüksek tansiyonun ilerleyen dönemlerde önlem alınmaması halinde kalp krizini tetiklediği göz önünde bulundurulunca tablo oldukça korkutucu bir hal almakta. Yüksek tansiyon rahatsızlığına dair detaylı bilgileri haberimizde sizler için derledik.

YÜKSEK TANSİYON NEDİR?

Tıbbi adı "hipertansiyon" olarak da bilinen yüksek tansiyon, kan basıncının ani olarak yükseliş göstermesi haline denmektedir. Gerekli önlemlerin alınmaması halinde kalp başta olmak üzere birçok organa zarar verebilir, kalp krizi, felç, beyin kanaması gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabilmektedir.

YÜKSEK TANSİYONUN NEDENLERİ NELERDİR?

Her metabolizma da farklılık gösteren yüksek tansiyonun en büyük nedeni aşırı kilodur.

Ayrıca yüksek tansiyona neden olabilecek faktörler;

Aşırı tuz tüketimi

Aşırı kilo

Genetik

Aşırı stres ve kaygı

Uyuşturucu tüketimi

Alkol ve sigara tüketimi

Yanlış kullanılan ilaçlar

Doğum kontrol haplarının kullanımı

Tiroid problemleri

YÜKSEK TANSİYONUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yüksek tansiyon genellikle gizli gelişir ve ciddi problemler ile ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle başlangıç seviyesinde anlaşılması oldukça güçtür. Yüksek tansiyonun en belirgin belirtisi genellikle enseden baş bölgesine doğru ilerleyen ağrıdır. Yüksek tansiyonun farkına genellikle başka rahatsızlıklar nedeniyle yapılan testler sonrasında farkına varılmaktadır.

Yüksek tansiyon belirtlileri;

Baş ağrısı

Ense ağrısı

Mide bulantısı ve kusma

Kalp çarpıntısı

Görme bozukluğu ya da göz kararması

Burun kanaması

Halsizlik ve yorgunluk

Kulaklarda çınlama

Sık idrara çıkma

Nefes darlığı

Baş dönmesi

Bu belirtilerden bazılarını gözlemliyor ve yüksek tansiyonunuz olduğunu düşünüyorsanız mutlaka uzman tavsiyesi almanızı öneririz.

YÜKSEK TANSİYONA NE İYİ GELİR?

Yüksek tansiyonu kontrol altına anlık olarak almak zor olduğundan yüksek tansiyon rahatsızlığına uygun yaşamanız oldukça önemlidir. Alkol ve sigara tüketiminden uzak durmanız, tuz tüketimini azaltmanız bu konuda atacağınız en önemli adımlardır. Bunun dışında besin düzeni yüksek tansiyon için oldukça önemlidir. İşlenmiş hazır gıda ve doymuş yağ içeren besinlerin tüketimi yerine kalp dostu sebzeler ve tahılların tüketimi yüksek tansiyona karşı yararlı olacaktır. Yüksek tansiyonu olumsuz etkileyen bir diğer neden de stres ve kaygıdır. Stres ve kaygı yaratan etkenlerin ortadan kaldırılması yüksek tansiyona karşı faydaları olacaktır. Bunlar dışında yüksek tansiyon problemi yaşadığınızda ya da belirtilerini gözlemlediğinizde evde doğal tüketeceğiniz besinler ve basit yöntemlerle tansiyonunuzu normale çevirebilirsiniz.

Soğuk Su

Yüksek tansiyona karşı en etkili yöntem soğuk su ile başınızı yıkamanız olacaktır. Sinirlerin uyarılmasını sağlayacak olan soğuk su, hızlı bir şekilde tansiyonunuzun normale dönmesine yardımcı olacaktır.

Sarımsak

Tansiyona en iyi gelen ve en bilinen yöntem sarımsak tüketimidir. İki diş sarımsak ezilerek sıcak suya eklenir 3-4 dakika bekledikten sonra tüketilmesi halinde yüksek tansiyona karşı etkili olabilir.

Limon Suyu

Limon suyu da sarımsak gibi bilinen bir diğer yöntemdir. Yüksek tansiyona karşı oldukça etkili olan limon suyu tüketilmesi halinde tansiyon düşmesine yardımcı olacaktır.

Tuzsuz Ayran

Kan basıncını dengeleyecek tuzsuz ayran ya da yoğurt tüketimi yüksek tansiyon problemi yaşayanlar için uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Nar

Polifenol ve C vitamini bakımından zengin olan nar, yüksek tansiyona karşı oldukça faydalıdır. Nar veya nar suyu tüketilmesi halinde kan basıncını düzene sokacaktır.

Kekik

Taze tüketilmesi halinde birçok faydası olduğu bilinen kekik, yüksek tansiyon rahatsızlığına karşı da oldukça etkilidir. Gün içerisinde tüketilen ya da suda kaynatılan bir miktar kekik yüksek tansiyon rahatsızlığına karşı oldukça etkilidir.

Muz

Lif bakımından zengin olan ve kalp dostu besinlerden olan muz, içerdiği potasyum sayesinde kan akışını hızlandırıp, tansiyonun düşmesine yardımcı olacaktır.

Pancar

Pancar büyük oranda nitrat içermektedir. Bu nedenle kan akışını hızlandırıp tansiyonun düşmesine fayda sağlayacaktır.

Ancak kesin çözümün uzmanlar tarafından izlenecek yol olduğunu unutmamalı ve yüksek tansiyon problemi yaşıyorsanız durumun daha ciddi bir hal almaması için sağlık kuruluşuna başvurmanızı tavsiye ederiz.