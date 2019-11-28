Yüksek sıcaklıklar çilek hasadında süreyi uzattı

28.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:54

Ordu'da üreticiler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sayesinde kasım ayında da çilek hasadını sürdürüyor.

Tarımsal üretimin özellikle fındık ve kivi üzerine yoğunlaştığı Ordu'da, son yıllarda çiftçilerin ilgi gösterdiği çilekte hasat nisanda başladı.

Yaz aylarında görülen yağışlar nedeniyle ürünlerinin bir kısmı zayi olan üreticiler, ekim-kasım dönemindeki yüksek sıcaklıklar sayesinde verimli bir sezon geçiriyor.

Çilek üreticileri, mevcut koşulların sürmesi halinde aralık ayının ikinci haftasına kadar hasat yapmayı planlıyor.

Üretim 15 tondan bin tona çıktı

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çileğin özellikle sahil ilçelerinde yetiştiriciliği yapılan önemli bir ürün olduğunu, kasım hatta aralık ayına kadar ürün alınabildiğini söyledi.

Ordu'nun çilek üretiminin bir dönem 15 tona kadar düştüğünü, 2015 yılından bu yana uyguladıkları projelerle verimi artırdıklarını anlatan Yılmaz, "İlimizde 400 dekar alanda çilek yetiştiriliyor. 2019 yılı sonu itibarıyla bin tonun üzerinde üretim hedefleniyor." dedi.

Yılmaz, yeni projelerle rekolteyi artıracaklarını belirterek, "En son yapmış olduğumuz projeyle 50 dekar alanda daha bahçeler kurarak üretim yapmayı hedefliyoruz. Böylece üretim alanımız 450 dekara çıkmış olacak." diye konuştu.

Altınordu ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde yaklaşık 50 dönüm arazide çilek üreten Selçuk Şahin de nisan ayının son haftasında başladıkları hasadın aralıksız devam ettiğini söyledi.

Ürün veriminin yüksek olduğunu belirten Şahin, kentin artık çilekle de anıldığını, ürünlerine il dışından da talep geldiğini ifade etti.

Şahin, "Şu anda çileğin aromasının en iyi olduğu dönemdeyiz. Gece ile gündüz sıcaklıklarının farklı seyretmesi aromayı artırdı. Tarladaki beyaz çilek bile yaz ayındaki kırmızı çilekten daha tatlı." diye konuştu.

Tarlada işçi olarak çalışan Sevgi Akkaya da çilek hasadının fındığa oranla daha kolay ve zevkli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA