Yüksek sesle müzik dinlemeye 288 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yüksek sesle müzik dinlemeye 288 lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel
Yüksek sesle müzik dinlemeye 288 lira ceza

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde aracına yerleştirdiği kolonlardan yüksek sesle müzik yayını yapan Ş.K.'ya 288 lira ceza yazıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde aracına yerleştirdiği kolonlardan yüksek sesle müzik yayını yapan Ş.K.'ya 288 lira ceza yazıldı.  

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, aracına yerleştirdiği çok sayıda kolonla yüksek sesle müzik yayını yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Ş.K.'yi takibe aldı. Ş.K.'nin aracı, İspat Cami Mahallesi Muhtar Ali Çevikel Caddesi üzerinde, polis ekiplerince durduruldu. Sürücüye 288 lira ceza uygulanırken, ruhsata aykırı değişiklikler yapıldığı ve sigortasız olduğu ortaya çıkan araç, yediemin otoparkına çekildi.

 


- Keşanedirne
Yüksek sesle müzik dinlemeye 288 lira ceza
Yüksek sesle müzik dinlemeye 288 lira ceza
Yüksek sesle müzik dinlemeye 288 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüksek sesle müzik dinlemeye 288 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 17:27:35. #1.14#
title