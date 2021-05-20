Yüksek sesle müzik dinleme cinayetinin şüphelisi tutuklandı
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Yüksek sesle müzik dinleme cinayetinin şüphelisi tutuklandı

Yüksek sesle müzik dinleme cinayetinin şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde motosiklette yüksek sesle müzik dinleme sebebiyle tartıştığı şahsı silahla vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde motosiklette yüksek sesle müzik dinleme sebebiyle tartıştığı şahsı silahla vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet şüphelisinin emniyetteki ifadesinde, "Küfretmesi gururuma dokundu, kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.

Olay, 19 Mayıs akşamı saat 21.30 sıralarında Çınartepe Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Çelenk (33) motosikletiyle yüksek sesle müzik dinlediği ileri sürülen husumetlisi Erdi M'yi (24) ikaz etti. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Gökhan Çelenk, Erdi M.'ye bıçakla saldırdı. Erdi M., kendisine bıçakla saldıran Gökhan Çelenk'in başına tabanca ile ateş etti. Çelenk kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Gökhan Çelenk, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelenk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Küfretmesi gururuma dokundu"

Erdi M.'nin olaydan birkaç gün önce pompalı tüfekle etrafta havaya ateş açtığı, bu konuyla ilgili cinayet olayının yaşandığı gün gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Cinayet şüphelisi Erdi M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Erdi M.'nin emniyetteki ifadesinde, olay öncesinde mahallede tütün satışı yapan Gökhan Çelenk ile otomobille gezerken yüksek sesle müzik dinlemesi nedeniyle tartıştığını, olay günü de aynı sebeple aralarında tekrar tartışma yaşandığını söyleyerek, "Tekrar karşılaştığımızda yine küfretmesi gururuma dokundu, kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Yüksek sesle müzik dinleme cinayetinin şüphelisi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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