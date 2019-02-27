Yüksek Seçim Kurulu (Ysk) Mersin İl Seçim Kurulu'nun Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Partiden Aday...

Yüksek Seçim Kurulu (Ysk) Mersin İl Seçim Kurulu'nun Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Partiden Aday...

IHAAW181349-SIY/27-02-2019- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Mersin İl Seçim Kurulu'nun Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat partiden aday olamayacağına dair kararına yapılan itirazı reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (Ysk) Mersin İl Seçim Kurulu'nun Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Partiden Aday...

IHAAW181349-SIY/27-02-2019

- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Mersin İl Seçim Kurulu'nun Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat partiden aday olamayacağına dair kararına yapılan itirazı reddetti. 27.02.2019 18: 13: 49 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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