Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Kasım 2021 Tarihli ve 31660 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Resmi Gazete

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