Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Haberler
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Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Kasım 2021 Tarihli ve 31660 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Kasım 2021 Tarihli ve 31660 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Resmi Gazete

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