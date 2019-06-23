Yüksek Seçim Kurulu, mühür karışıklığı yaşanan zarflardaki oyların geçerli sayılacağı yönünde karar...
Yüksek Seçim Kurulu, mühür karışıklığı yaşanan zarflardaki oyların geçerli sayılacağı yönünde karar aldı.
Yüksek Seçim Kurulu, mühür karışıklığı yaşanan zarflardaki oyların geçerli sayılacağı yönünde karar aldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, üzerinde milletvekili seçimi mührü bulunan zarfların geçerli sayılmasına karar verdi
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