Yüksek Seçim Kurulu, mühür karışıklığı yaşanan zarflardaki oyların geçerli sayılacağı yönünde karar...

Yüksek Seçim Kurulu, mühür karışıklığı yaşanan zarflardaki oyların geçerli sayılacağı yönünde karar...

Yüksek Seçim Kurulu, mühür karışıklığı yaşanan zarflardaki oyların geçerli sayılacağı yönünde karar aldı.

Yüksek Seçim Kurulu, mühür karışıklığı yaşanan zarflardaki oyların geçerli sayılacağı yönünde karar...

Yüksek Seçim Kurulu, mühür karışıklığı yaşanan zarflardaki oyların geçerli sayılacağı yönünde karar aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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