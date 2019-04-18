Yüksek Seçim Kurulu, Khk'lı Seçilmişlere Mazbata Verilmemesi Kararına Yapılan İtirazı Reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) seçilen KHK'lı adaylarla ilgili itirazını reddetti.

YSK, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevlerinden alınmış ancak yerel seçimi kazanmış kişilere mazbatalarını vermeme kararına yönelik olarak (HDP) yaptığı olağanüstü itiraz reddedildi. Euronews.com'da Görüntüle