Yüksek Seçim Kurulu beklenen kararı açıkladı, sonuçların saat 19.15 itibariyle yayınlanmasına izin...

Yüksek Seçim Kurulu beklenen kararı açıkladı, sonuçların saat 19.15 itibariyle yayınlanmasına izin...

Yüksek Seçim Kurulu beklenen kararı açıkladı, sonuçların saat 19.15 itibariyle yayınlanmasına izin verildi.

Yüksek Seçim Kurulu beklenen kararı açıkladı, sonuçların saat 19.15 itibariyle yayınlanmasına izin...

Yüksek Seçim Kurulu beklenen kararı açıkladı, sonuçların saat 19.15 itibariyle yayınlanmasına izin verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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