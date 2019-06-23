Yüksek Seçim Kurulu beklenen kararı açıkladı, sonuçların saat 19.15 itibariyle yayınlanmasına izin...
Yüksek Seçim Kurulu beklenen kararı açıkladı, sonuçların saat 19.15 itibariyle yayınlanmasına izin verildi.
Yüksek Seçim Kurulu beklenen kararı açıkladı, sonuçların saat 19.15 itibariyle yayınlanmasına izin verildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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19:12 Yüksek Seçim Kurulu beklenen kararı açıkladı, sonuçların saat 19.15 itibariyle yayınlanmasına izin...