Cumhurbaşkanı Adayları İçin 100 Bin İmzanın Nasıl Toplanacağı Belli Oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, alt yapı sorunlarının bulunmadığını belirterek, "Adaylara ilişkin teklifte bulunulduğunda, herkese imzasını aldıktan sonra bir örnek vereceğiz." dedi.

Güven, YSK'den çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İMZAYI ALDIKTAN SONRA ÖRNEK NÜSHA VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik açıklamada bulunan Güven, bir gazetecinin, "Bazı adayların, '100 bin imza toplarız ama YSK'nın alt yapısı yeterli mi?' şeklinde bir endişesi var. Bu durumu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna, "Bizim alt yapımız kesinlikle var. Adaylara ilişkin teklifte bulunulduğunda, herkese imzasını aldıktan sonra bir örnek vereceğiz. Ayrıca bir örnek ıslak imzayı kendimize saklayacağız, bir örneğini de sisteme atacağız. " yanıtını verdi.

YETKİ İLÇE SEÇİM KURULLARINDA

Adayların, istedikleri anda kaç imza toplandığını görme imkanları olacağını belirten Güven, "Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. İlçe seçim kurullarımız olacak. Yığılma, teveccüh fazla olursa da olabilir, doğal bir şey. Yurt dışı ilçe seçim kuruluna da yurt dışı seçmenler gelip imza verecekler." değerlendirmesinde bulundu.

İLÇE SEÇİM KURULLARINA TALİMAT VERİLDİ

Sadi Güven, YSK'nin personel sıkıntısı bulunmadığını vurgulayarak, "Bütün ilçe seçim kurullarına talimat verdim, herkes yeteri kadar eleman alabilecekler." diye konuştu.

Öte yandan, cumhurbaşkanı seçimi için imza vermek isteyen yurt dışı seçmenlerin Ankara'da bulunan Yurtdışı İlçe Seçim Kuruluna müracaat etmesi gerekiyor.