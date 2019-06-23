Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.

Kaynak: AA
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