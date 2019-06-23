Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.
Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.
Kaynak: AA
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