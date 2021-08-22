Yüksek riskliden, orta riskli il kategorisine geçen Şırnak'ta hedef "mavi"

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 65'e ulaşılarak sarı kategoriye geçildiğini bildirdi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 65'e ulaşılarak sarı kategoriye geçildiğini bildirdi.???????

Kent merkezinde esnaf ziyareti yapan Vali Pehlivan, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, sahada 400 sağlık personeli ile yoğun bir aşılama çalışması yürüttüklerini söyledi.

Esnafları gezip aşı olmayanları aşıya ikna ettiklerini ve yerinde aşı uygulamasını yaptırdıklarını dile getiren Pehlivan, Şırnak olarak yüzde 65 aşı oranıyla yüksek riskli kategoriden sarı kategoriye geçtik. Süreç devam ediyor ve hedefimiz maviye doğru gitmek. Daha önce maviye dönmüş bir iliz. Süreç içinde bunu yakalamıştık şimdi de aşılamada mavi şehir kategorisine ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Aşı ekiplerinin ev ev gezerek, mezra ve yaylalara gittiğini aktaran Pehlivan, "Bu şekilde devam edersek inanıyorum ki en kısa sürede düşük kategoride yani mavi kategoriye ulaşmış olacağız" dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan