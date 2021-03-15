- Yüksek riskli Zonguldak'ta denetimler havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- Yüksek riskli Zonguldak'ta denetimler havadan görüntülendi

15.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:52

- Yüksek riskli Zonguldak'ta denetimler havadan görüntülendi Zonguldak'ta korona virüs denetimleri sürüyor.

- Yüksek riskli Zonguldak'ta denetimler havadan görüntülendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta korona virüs denetimleri sürüyor. Denetimler drone ile havadan görüntülendi.

Zonguldak'ta korona virüs denetimleri aralıksız dürüyor. Yüksek riskli iller arasında yer alan Zonguldak'ta ekipler çay ocağı, kıraathane, parklar, pazar yerleri ve cadde ve sokaklarda uygulama yaptı. Polis ve jandarma ekipleri il genelinde çeşitli bölgelerde sürdürerek maske mesafe ve hijyen konusunda sık sık uyardı. Uygulama drone ile havadan görüntülendi.

- Yüksek riskli Zonguldak'ta denetimler havadan görüntülendi
- Yüksek riskli Zonguldak'ta denetimler havadan görüntülendi
- Yüksek riskli Zonguldak'ta denetimler havadan görüntülendi
- Yüksek riskli Zonguldak'ta denetimler havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERTAÇ ÖZDEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ayşe Keşir Akif Ersoy Donald Trump Mehmet Akif Ersoy
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Erol Bulut Hakan Kutlu Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Yüksek riskli Zonguldak'ta denetimler havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 11:56:54. #1.16#
title