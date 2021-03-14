"Yüksek riskli" kategorisindeki Bilecik'te cadde ve sokaklar boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Bilecik'te, kentin işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı başta olmak üzere kentte sessizlik hakim oldu.

Kontrollü normalleşme döneminde "yüksek riskli" kategorisindeki Bilecik'te, cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların bulunduğu görüldü.

Uygulama noktalarında ise güvenlik güçleri sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan