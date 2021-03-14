"Yüksek riskli" kategorisindeki Bilecik'te cadde ve sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Yüksek riskli" kategorisindeki Bilecik'te cadde ve sokaklar boş kaldı

14.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:21

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Bilecik'te, kentin işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Bilecik'te, kentin işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı başta olmak üzere kentte sessizlik hakim oldu.

Kontrollü normalleşme döneminde "yüksek riskli" kategorisindeki Bilecik'te, cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların bulunduğu görüldü.

Uygulama noktalarında ise güvenlik güçleri sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Birol Güven Ayşegül Çınar Meghan Markle Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Yüksek riskli" kategorisindeki Bilecik'te cadde ve sokaklar boş kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 13:22:27. #1.14#
title