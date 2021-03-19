HES koduyla caddeye girmek isterken, temaslı olduğu ortaya çıktı

SAĞLIK Bakanlığı'nın 'yüksek riskli' il olarak turuncu kategoride açıkladığı Karaman'da, en işlek caddeye girişler, polis ekiplerince HES kodu kontrolüyle sağlanıyor. Kontrol sırasında temaslı olduğu belirlenen Ali Rıza A., ambulansla karantina için yurda götürüldü.

Vaka sayısı yüksek olduğu için turuncu kategoride bulunan Karaman'da, tedbirler de artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında sosyal mesafe ve maske konusunda sürekli araçlardan anons yaparak, uyarıda bulunuyor. Kentin en işlek bölgesi olan İsmet Paşa Caddesi'ne ise polis, HES kodu kontrolü yaparak, girişleri sağlıyor. Kontroller sırasında temaslı olduğu anlaşılan Ali Rıza A. ise çağrılan sağlık ekibince ambulansla karantina için Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda götürüldü. Ali Rıza A., gazetecilerin 'Riskli olduğunu bildiğiniz halde neden dışarı çıktınız?' sorusuna "Haberim yoktu. Bugün belli oldu benim durumum" diye cevap verdi. ?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN