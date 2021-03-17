"Yüksek riskli" illerden Kırklareli'nde Vali Bilgin'den "Yaşantınızı Kovid-19'a göre planlayın" uyarısı

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Kırklareli'nde denetimler artarak devam ediyor.

Kovid-19 risk haritasında "yüksek riskli" iller arasında yer alan Kırklareli'nde kapalı pazar yerinde denetim gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin, denetimlerde esnaf ve vatandaşları kurallara daha fazla uymaları yönünde uyardı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Bilgin, mutasyon nedeniyle virüsün yayılım hızının arttığını söyledi.

"Vatandaşlar artık yaşantılarını virüse göre planlamalı." diyen Bilgin, "Kontrollü sosyal hayatı, yaşamın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Yani biz bu virüsle yaşayacağız. Eğer bunu öğrenemezsek sadece sağlık olarak değil, ekonomik ve sosyal açıdan da sıkıntı yaşarız. O nedenle 'mutasyon var, virüs öyle oldu, böyle oldu' demek yerine maske, mesafe ve temizlik kurallarına en üst düzeyde riayet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda kentte vaka sayılarında artış yaşandığına dikkati çeken Bilgin, "Bu hafta kategori değişmiş olsaydı, kırmızı kategoriye geçiyorduk. Bu nedenle vatandaşlarımızı tedbirlere daha fazla uymaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran