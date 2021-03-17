"Yüksek riskli" illerden Kırklareli'nde Vali Bilgin'den "Yaşantınızı Kovid-19'a göre planlayın" uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Yüksek riskli" illerden Kırklareli'nde Vali Bilgin'den "Yaşantınızı Kovid-19'a göre planlayın" uyarısı

17.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:10

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Kırklareli'nde denetimler artarak devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Kırklareli'nde denetimler artarak devam ediyor.

Kovid-19 risk haritasında "yüksek riskli" iller arasında yer alan Kırklareli'nde kapalı pazar yerinde denetim gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin, denetimlerde esnaf ve vatandaşları kurallara daha fazla uymaları yönünde uyardı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Bilgin, mutasyon nedeniyle virüsün yayılım hızının arttığını söyledi.

"Vatandaşlar artık yaşantılarını virüse göre planlamalı." diyen Bilgin, "Kontrollü sosyal hayatı, yaşamın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Yani biz bu virüsle yaşayacağız. Eğer bunu öğrenemezsek sadece sağlık olarak değil, ekonomik ve sosyal açıdan da sıkıntı yaşarız. O nedenle 'mutasyon var, virüs öyle oldu, böyle oldu' demek yerine maske, mesafe ve temizlik kurallarına en üst düzeyde riayet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda kentte vaka sayılarında artış yaşandığına dikkati çeken Bilgin, "Bu hafta kategori değişmiş olsaydı, kırmızı kategoriye geçiyorduk. Bu nedenle vatandaşlarımızı tedbirlere daha fazla uymaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Demet Akalın Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Mesut Bakkal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Yüksek riskli" illerden Kırklareli'nde Vali Bilgin'den "Yaşantınızı Kovid-19'a göre planlayın" uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 15:13:07. #1.16#
title