Son dakika haberi... Yüksek riskli ilde vakalar yüzde 15 düştü
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Son dakika haberi... Yüksek riskli ilde vakalar yüzde 15 düştü

21.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:35

Gelen son dakika haberlerine göre - Yüksek riskli ilde vakalar yüzde 15 düştü Vali Yunus Sezer: "Bu azalma eğilimi çok önemli. Fakat kesinlikle tedbirleri elden bırakmayalım" Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre 'turuncu' renk ile 'yüksek riskli' iller arasında yer alan Kırıkkale'de, alınan tedbirlerle vaka...

- Yüksek riskli ilde vakalar yüzde 15 düştü

Vali Yunus Sezer:

"Bu azalma eğilimi çok önemli. Fakat kesinlikle tedbirleri elden bırakmayalım"

KIRIKKALE - Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre 'turuncu' renk ile 'yüksek riskli' iller arasında yer alan Kırıkkale'de, alınan tedbirlerle vaka oranlarında yüzde 15'lik bir düşüş yaşandığı bildirildi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, Yayınlanan haritaya göre vaka sayısındaki bir önceki haftaya göre yüzde 15 oranında azalış olduğunu belirtti. Duyarlılık gösteren vatandaşlara da teşekkür etti.

"Hedefimiz mavi"

Bin kişilik salgın ekibin sahada görev yaptığını belirten Vali Sezer, "Bu azalma eğilimi çok önemli. Fakat kesinlikle tedbirleri elden bırakmayalım. Bin kişilik salgın ekibimizle her gün denetimdeyiz. Her gün vaka çıkan hane ve çevresine mesaj gönderip uyarıyoruz, aynı zamanda bilgilendirme ziyaretlerine başladık. Filyasyon ekiplerimiz, insan üstü bir gayretle hane hane geziyorlar. Belediyemiz, polisimiz, jandarmamız, vefa destek ekiplerimiz, meslek odalarımız sahadalar. Bu tedbirlerden de öte asıl önemli olanın, her bir hemşehrimizin önce kendi tedbirini alması çevresindekini uyarması; ev, akraba, eş dost ziyaretlerini ertelemesidir. Hedefimiz mavi, hiçbir kardeşimizin canının yanmaması" dedi.

Son dakika haberi... Yüksek riskli ilde vakalar yüzde 15 düştü
Son dakika haberi... Yüksek riskli ilde vakalar yüzde 15 düştü
Son dakika haberi... Yüksek riskli ilde vakalar yüzde 15 düştü
Son dakika haberi... Yüksek riskli ilde vakalar yüzde 15 düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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