'YÜKSEK RİSKLİ' BİNGÖL'DE, KISITLAMA SESSİZLİĞİ
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'YÜKSEK RİSKLİ' BİNGÖL'DE, KISITLAMA SESSİZLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan son 'vaka oranı' haritasında turuncu kategorideki 'yüksek riskli' iller arasında yer alan Bingöl'de pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

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SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan son 'vaka oranı' haritasında turuncu kategorideki 'yüksek riskli' iller arasında yer alan Bingöl'de pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, 'vaka oranı' haritasına göre mart ayında 'mavi' kategorideki 'düşük riskli' iller arasında yer alan Bingöl, son zamanlarda artan vakalar nedeniyle turuncu kategorideki 'yüksek riskli' iller kategorisine yerleşti. Bu kategorideki kentlerde, İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri nedeniyle cumartesi saat 21.00 ile pazartesi saat 05.00 arasında kısıtlama uygulanması nedeniyle Bingöl'de, cadde ve sokaklar boş kaldı. Sabah saatlerinde sessizliğe bürünen kentte, ekiplerin sokağa çıkma kısıtlamasında alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

'YÜKSEK RİSKLİ' BİNGÖL'DE, KISITLAMA SESSİZLİĞİ
'YÜKSEK RİSKLİ' BİNGÖL'DE, KISITLAMA SESSİZLİĞİ
'YÜKSEK RİSKLİ' BİNGÖL'DE, KISITLAMA SESSİZLİĞİ
'YÜKSEK RİSKLİ' BİNGÖL'DE, KISITLAMA SESSİZLİĞİ
'YÜKSEK RİSKLİ' BİNGÖL'DE, KISITLAMA SESSİZLİĞİ
'YÜKSEK RİSKLİ' BİNGÖL'DE, KISITLAMA SESSİZLİĞİ
'YÜKSEK RİSKLİ' BİNGÖL'DE, KISITLAMA SESSİZLİĞİ
'YÜKSEK RİSKLİ' BİNGÖL'DE, KISITLAMA SESSİZLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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