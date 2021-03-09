Yüksek riskli Antalya'nın kapalı semt pazarında endişelendiren görüntü
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Yüksek riskli Antalya'nın kapalı semt pazarında endişelendiren görüntü

09.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:23
Yüksek riskli Antalya'nın kapalı semt pazarında endişelendiren görüntü

Korona virüs haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya'da, genellikle yerleşik yabancı turistlerin tercih ettiği kapalı semt pazarında oluşan insan yoğunluğu ve maskesini takmayanların görüntüsü tedirgin etti.

Korona virüs haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya'da, genellikle yerleşik yabancı turistlerin tercih ettiği kapalı semt pazarında oluşan insan yoğunluğu ve maskesini takmayanların görüntüsü tedirgin etti. Esnaftan Celal Karaman, pazarda geçen haftaya nazaran yüzde 70 insan yoğunluğunda artış yaşandığını belirterek, "Tedirgin oluyoruz, biz de canlıyız" dedi.

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs vakasında artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 13 bin 215 yeni vaka, 767 yeni hasta tespit edildi, 64 kişi de korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka artışına olarak korona virüs haritasında 100 bin kişide 82.05 oranıyla yüksek riskli iller arasında yer alan turizm kenti Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Liman Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'ndaki görüntüler tedirgin etti. Özellikle yerleşik yabancı turistlerin tercih ettiği pazarda yoğunluk oluştuğu ve pazardaki zabıta ekiplerinin anonslarla ikazına karşın bazı yerleşik yabancıların maske takmadıkları gözlendi.

"Tedirgin oluyoruz, biz de canlıyız"

Pazar esnafı Celal Karaman, pazardaki insan yoğunluğun bu hafta yüzde 70 oranında arttığını söyledi. Artıştaki sebebi turistlerin kente gelmeye başlaması olarak gösteren Karaman, pazarda maske kuralına yabancı turistlerin uymadığını aktardı. Karaman, "Ortalık kalabalık ve herkes iç içe. Maskesiz gelen turistler de var. Turistleri uyaramıyoruz da, o kadar dil bilgimiz yok. Tedirgin oluyoruz, biz de canlıyız" dedi. - ANTALYA

Yüksek riskli Antalya'nın kapalı semt pazarında endişelendiren görüntü
Yüksek riskli Antalya'nın kapalı semt pazarında endişelendiren görüntü
Yüksek riskli Antalya'nın kapalı semt pazarında endişelendiren görüntü
Yüksek riskli Antalya'nın kapalı semt pazarında endişelendiren görüntü
Yüksek riskli Antalya'nın kapalı semt pazarında endişelendiren görüntü
Yüksek riskli Antalya'nın kapalı semt pazarında endişelendiren görüntü
Yüksek riskli Antalya'nın kapalı semt pazarında endişelendiren görüntü
Yüksek riskli Antalya'nın kapalı semt pazarında endişelendiren görüntü
Yüksek riskli Antalya'nın kapalı semt pazarında endişelendiren görüntü
Yüksek riskli Antalya'nın kapalı semt pazarında endişelendiren görüntü
Yüksek riskli Antalya'nın kapalı semt pazarında endişelendiren görüntü
Yüksek riskli Antalya'nın kapalı semt pazarında endişelendiren görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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