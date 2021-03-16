"Yüksek risk" kategorisindeki Tunceli'de Vali Özkan, il dışına seyahatlerin ertelenmesi çağrısında bulundu

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında, kentin orta risk grubundan yüksek risk grubuna alındığını bildirdi.

Vali Özkan, valilik sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, vatandaşlara Kovid-19 kurallarına uyması konusunda çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüs risk haritasında Tunceli'nin orta riskten, yüksek risk grubuna geçtiğini hatırlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarındaki artışımızın devam etmesi durumunda çok yüksek risk grubuna girmemiz kaçınılmazdır. Hep birlikte vaka sayılarındaki artışın önüne geçmezsek kısıtlama günlerine geri dönmemiz, işyerlerimizin kapanması, çocuklarımızın okullarından ayrı kalması kaçınılmazdır. Kıymetli hemşehrilerimiz, Kovid-19 illetini ancak birlikte yenebiliriz."

Özkan, vatandaşların gerekmedikçe il dışına seyahatlerini ertelemesi gerektiğini belirterek, "Yurt dışından ya da il dışından geldiyseniz kendimizi evde bir süre izole edelim. Buluşmaları güzel günlere erteleyelim. Aşı sıramız geldiğinde aşımızı olalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren