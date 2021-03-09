Son dakika haberleri | BOLU 'Yüksek risk' grubundaki Bolu'da düşen vaka sayıları sevindirdi

'Yüksek risk' grubundaki Bolu'da düşen vaka sayıları sevindirdi

KORONAVİRÜS haritasında 'yüksek risk' grubunu temsil eden turuncu renkte yer alan Bolu'da, alınan tedbirlerle birlikte koronavirüs vaka sayıları 100 binde 83.10'dan, 68.30'a düştü. Böylece vaka sayılarının en fazla düştüğü illerden biri olan kentte bu durum vatandaşları sevindirdi.

Bolu'da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı azaldı. Geçen ayın sonunda 100 binde 83.10'ları gören vaka sayıları mart ayının başında 68.30'a kadar düştü. Kısa sürede azalan vakalarla Bolu en fazla vaka sayısının azaldığı illerden biri oldu. Kentte vakaların hızlı şekilde azalması vatandaşları sevindirdi.

'HERKES DİKKAT EDİYOR'

DHA'ya konuşan Sefa Diker, "Bolu'da herkes sağlıklı. Herkes itina ile görevini yapıyor. Bolu düşük riskli iller arasına girer. Burada herkes kendine özen göstererek mesafeye, temizliğe dikkat ediyor. Kendimden pay biçerek, Bolu'da vaka sayılarının düşeceğine inanıyorum" dedi.

Hikmet Özay ise, "İnsanlar dışarıya çıkmazlarsa vakalar düşer. Uzun zamandır bugün ilk defa dışarı çıktım ve dikkat ediyorum" diye konuştu.

Mustafa Erişmiş, Bolu halkının büyük çoğunluğunun kurallara uyduğunu ifade ederek, "Eğer kurallara uymaya devam ederlerse, Bolu'nun düşük riskli iller arasına gireceğini düşünüyorum" dedi.

'DIŞARIDAN GELENLER DİKKAT ETMİYOR'

Şerafettin Yüceer ise, "Bizim Bolu kurallara uyar. Dışarıdan gelen misafirlerin getirdiğini düşünüyorum virüsü. Bunların gitmesi, Bolu'da vaka sayılarını düşürmüştür. Bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bolular dikkat ediyorlar. Dışardan gelenler dikkat etmiyorlar. Bolu, düşük riskli iller arasına girmelidir. Turuncudan maviye dönmeli Bolu" diye konuştu.

Harun İdekov da, "Bir haftada Bolu'da iyi düşüş yaşandı. Bizim burada turizm yerlerimiz var; Abant, Gölcük, Yedigöller, Kartalkaya gibi. Misafirlerin buradaki yoğunluğunun bitmesi ile vaka sayıların düşmesini normal buluyorum" dedi.

Nuray Dikmen ise, "Düşmesi çok iyi. Keşke daha fazla düşse. Bolu dikkat ediyor. Kurallara uymalıyız. 10 gündür çıkmamıştım. Bolu düşük riskli iller grubuna girer. Bolu'da herkes dikkat ediyor. Kurallara uymazsak sonumuz kötü olur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı