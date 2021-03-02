Yüksek risk grubunda yer alan Kayseri'de yeni normalleşme süreci başladı
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Yüksek risk grubunda yer alan Kayseri'de yeni normalleşme süreci başladı

02.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:30
Yüksek risk grubunda yer alan Kayseri'de yeni normalleşme süreci başladı

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu, yüksek risk grubunda bulunan kentte halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin kapalı kalmaya devam etmesi kararı aldı.

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu, yüksek risk grubunda bulunan kentte halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin kapalı kalmaya devam etmesi kararı aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatlerinde devam edecek, cumartesi ise 05.00-21.00 saatlerinde kısıtlama olmayacak, pazar günü kısıtlama sürecek.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek, buna göre 65 yaş ve üzeri 10.00-14.00, 20 yaş altı ise 14.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

Ayrıca 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

Halı saha, yüzme havuzu benzeri tesislerin kapalı tutulmasına bu dönemde de devam edilecek

Nikahlarda katılımcıların sayısı 50'yi geçmeyecek

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere, kişi başı minimum 8 metrekare alan ayrılması ve katılımcı sayısının 50'yi geçmemesi şartıyla ve 1 saatle sınırlı olmak üzere izin verilecek.

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerleri yüzde 50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalıştırılabilecek.

Bu iş yerleri 19.00-21.00 saatleri arasında sadece paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde çalışabilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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