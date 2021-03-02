Yüksek risk grubunda yer alan Karaman'da yeni normalleşme süreci başladı

Karaman'da kontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler, yüzde 50 kapasiteyle hizmete başladı.

Karaman'da birçok esnaf sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı.

İşletmelerini yüzde 50 kapasiteye göre düzenleyen esnaf, uzun bir aranın ardından hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çay bahçesi işletmecisi Mehmet Ali Böcü, AA muhabirine, yüzde 50 kapasite ile çalışarak müşterilerini HES kodu ile kabul edeceklerini söyledi.

Alınan yeni kararlardan memnun olduklarını aktaran Böcü, şöyle konuştu:

"Halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Uzun süredir kapalıydık. İnşallah bu pandemi en kısa sürede biter de insanlarımız sağlığına kavuşur. Kapasitemizin yarısı ile çalışacağız. HES kodu ile müşterilerimizi kabul edeceğiz. Buna da şükür. İnsanımız, esnafımız, lokantacılar bundan sonra en azından evine ekmek götürebilecek. Devletimize teşekkür ediyoruz."

Restoran işletmecisi Hasan Yıldırım da alınan kararlar doğrultusunda müşterilerini kabul edeceklerini dile getirerek, kurallara uyma konusunda gereken hassasiyeti göstereceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal