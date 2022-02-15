Yüksek petrol fiyatlarının ABD'de kaya petrolü üretimini artıracağı öngörülüyor

Petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinde seyretmesi durumunda, ABD kaya petrolü üretiminin 2023'te günlük 2,2 milyon varil artması bekleniyor.

Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy'den yapılan açıklamada, ABD'nin ana petrol üretim bölgelerindeki arzın bu yılın ikinci çeyreğine kadar 2019'un en yüksek seviyesi olan günlük 8,1 milyon varili geçeceği öngörülüyor.

Açıklamada, Permian, Eagle Ford, Niobrara, Bakken ve Anadarko da dahil olmak üzere ülkenin ana üretim bölgelerindeki petrol üretiminin geçen yılın son çeyreğinde günlük yaklaşık 7,7 milyon varil olduğu ve bu seviyenin hala salgın öncesi seviyenin altında bulunduğu kaydedildi.

Yüksek petrol fiyatlarının, yurt dışı kaynaklardan sağlanan arzın kısıtlı kalması nedeniyle ABD'li üreticileri petrol arzını artırmaya teşvik ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Petrol fiyatları varil başına 100 dolara ulaşır ve bu seviyelerde kalırsa, ABD'nin toplam petrol üretimi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre günlük 2,2 milyon varil artarak 9,9 milyon varile ulaşacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, varil başına 70-100 dolar fiyat aralığının son çeyrekte üretimde önemli bir artışa yol açacağı, fiyatların 90-100 dolar bandında uzun süre kalmasının ise halihazırda toparlanma sürecindeki sondaj kulesi faaliyetlerinde ikinci çeyrekten itibaren daha fazla artışa yol açacağı değerlendirmesinde bulunuldu.???????