Yüksek Oy Oranıyla Seçildiler

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Rize, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Kayseri ve Erzurum'da AK Parti, Batman ve Diyarbakır'da ise HDP'nin adayları, kesin olmayan sonuçlara göre en yüksek oy oranıyla seçilen ilk 10 belediye başkanı oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre, en yüksek oranda oy alan ilk 10 il belediye başkan adayı ve partileri şöyle:

Rize/ AK Parti adayı Rahmi Metin: Yüzde 72,71

Konya Büyükşehir/ AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay: Yüzde 70,69

Malatya Büyükşehir/ AK Parti adayı Selahattin Gürkan: Yüzde 68,29

Kahramanmaraş Büyükşehir/ AK Parti adayı Hayrettin Güngör: Yüzde 67,56

Batman/ HDP adayı Mehmet Demir: Yüzde 65,93

Sakarya Büyükşehir/ AK Parti adayı Ekrem Yüce: Yüzde 65,04

Trabzon Büyükşehir/ AK Parti adayı Murat Zorluoğlu: Yüzde 64,50

Kayseri Büyükşehir/ AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç: Yüzde 63,40

Diyarbakır Büyükşehir/ HDP adayı Adnan Selçuk Mızraklı: Yüzde 62,96

Erzurum Büyükşehir/ AK Parti adayı Mehmet Sekmen: Yüzde 62,87

İlçe belediyeleri

Kesin olmayan sonuçlara göre, en yüksek oranda oy alan ilk 10 ilçe belediye başkan adayı ve partileri şöyle:

Kırıkkale Delice/ AK Parti adayı Turgut Özdem: Yüzde 85,50

Kayseri Özvatan/ MHP adayı Halit Demir: Yüzde 85,26

Rize Güneysu/ AK Parti adayı Rıfat Özer: Yüzde 84,37

Diyarbakır Lice/ HDP adayı Tarık Mercan: Yüzde 82,74

İzmir Narlıdere/ CHP adayı Ali Engin: Yüzde 79,12

Mardin Nusaybin/ HDP adayı Semire Nergiz: Yüzde 76,65

Ordu Kumru/ AK Parti adayı Yusuf Yulçuva: Yüzde 75,76

Şırnak Cizre/ HDP adayı Mehmet Zırığ: Yüzde 74,43

Ordu İkizce/ MHP adayı Osman Kaygı: Yüzde 74,38

Diyarbakır Silvan/ HDP adayı Naşide Toprak: Yüzde 74,31

Kaynak: AA