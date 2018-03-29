Yüksek Okulda Fidan Dikimi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi programı düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Orman Haftası dolayısı ile okul yerleşkesi içerisinde fidan dikti. Fidan dikimi ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Prof.Dr Gülay Ercins, doğa ve Orman bilincini yaygınlaştırmak gerektiğini belirtip, "Yarınlarımızın bugünden daha iyi olması için yeşile ve ağaca önem vermemiz gerekiyor. Yeşil alanları çoğaltmamız, ormanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. İnanıyorum ki, yıllar sonra bu fidanlar bir ağaç olacak, beklide o yıllarda eğitim gören öğrencilerimiz bu ağaçları dikenlere bir dua edecek. Bu ağaçlandırmayı artırmalıyız. Bu gün bin fidan dikiyoruz. Ama bu sayıyı daha da artırmalıyız." dedi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise konuşmasında, Yapılacak olan yatırımlardan bahsederek, İmkanlar ölçüsünde Köylere de gerekli destekleri vermeye devam edeceklerini kaydetti. - SİVAS