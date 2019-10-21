Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Açıklaması

21.10.2019 14:13

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İstanbul'da düzenlenen "YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı" kapsamında yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki üniversitelerimizde bugün itibariyle 43 bin 658'i kız öğrencilerden oluşan toplam 97 bin öğrencimiz doktora yapıyor. Toplam Yüksek Öğretim Kurumu sayımızı 207'ye toplam öğrenci sayımızın 7 milyon 801'i geçtiğini, öğretim üyesi sayımızın 82 bin, öğretim elemanı sayısı toplam olarak 170 bine yaklaştığını görüyoruz" dedi.

"YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı" kapsamında, devlet üniversitelerinde doktora eğitimi alan öğrencilerle buluşma programının dördüncüsü İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Programa YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, rektör yardımcıları, davetliler ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında burs alan doktora öğrencileri hem doktora tezlerini hem de bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Öte yandan konuşmaların ardından Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a çiçek takdim edildi. Devlet üniversitelerinin doktora programlarında öğrenim gören veya görecek öğrencilerin belirlenip, burs programıyla desteklendiği, "YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı" projesinde "Temel Bilimler ve Mühendislik", "Sağlık", "Sosyal Bilimler" ile "Mimarlık ve Tasarım" dan oluşan 4 ana başlık altında, 100 tematik alanda, öğrencilere destek veriliyor.

"Toplam 97 bin öğrencimiz doktora yapıyor"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Türkiye'deki üniversitelerimize bugün itibariyle 43 bin 658'i kız öğrencilerden oluşan toplam 97 bin öğrencimiz doktora yapıyor. Toplam Yüksek Öğretim Kurumu sayımızı 207'ye toplam öğrenci sayımızı 7 milyon 801'i geçtiğini, öğretim üyesi sayımızın 82 bin, öğretim elemanı sayısının 170 bine yaklaştığını görüyoruz. 16 üniversitede toplam 32 bin civarında tüm lisans öğrencilerine ve lisanstaki hocalara dijital okuryazarlık düzeyini artırıcı ders verildi. Bu da Türkiye'de ilk defa oluyor. Yüksek Öğretim Kurumu 100/2000 Doktora Projesi Türkiye'de geleceğin bilim dünyasını ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak bilim insanlarını yetiştirilmesi noktasına önem kazanıyor. Doktora tezini yeni almış öğrenci sayısı Türkiye'de bin kişiye 0,4 iken Avrupa Birliği ortalamasında çok daha yüksek olduğunu Amerika ortalamasında 1, 1 olduğunu gördük" şeklinde konuştu.

"Doktorada yetiştirdiğimiz çoğu disiplinler arası 100 alt alan belirledik"

Proje ile önemli bir yol katettiklerini aktaran Saraç, " Bu projeyi başlattığımızdan bu yana bu hususta önemli bir mesafe katettiğimizi de ifade edeyim. Bu kapsamda bursiyer öğrenci sayımız 4 bin 200 civarında. YÖK 100\2000 Projesinin bir Türkiye projesi olduğunu ülkemiz için de bir prestij projesi olduğunu düşünüyoruz. Doktorada yetiştirdiğimiz çoğu disiplinler arası 100 alt alanı belirledik. Üniversitelerimiz bu alanlarda doktoralı insan yetiştirmeye aday oldu ve YÖK ile yarıştı. Öğrenciler bu programlara kayıt olduktan sonra her birine askeri ücretten az olmayan burs bağlandı. Bu bursun geri ödemesi gibi bir mecburiyeti yok. Doktora programlarından mezun olduktan sonra bursiyerlerimiz ister akademiye yerleşirler ister özel sektöre geçerler. Üniversitemizin ve akademisyenlerimizin görüşleri çeşitli kurum ve kuruluşlardan öneriler alınan yeni öneriler tavsiyeler sonrasında yapılan değerlendirmelere dayalı olarak da sürekli güncelliyoruz" dedi.

"Barış Pınarı Harekatı ülkemize büyük bir kazanım sağladı"

Barış Pınarı Harekatı hakkında konuşan Saraç, "Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak bölgeyi huzura ve istiklale ulaştırmak amacıyla ülkemizin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ülkemize büyük bir kazanım sağladı. Ülkemizin sınırlarını terörden arındırmayı ve ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli sığınmacıları geri dönebilecekleri güvenli bir bölge oluşturmayı hedefleyen bu harekat devletimizin ve milletimizin şanlı tarihinde hak ettiği yeri elbette alacaktır. Milletimizin tek vücut oluşu Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu özenle yürütülen diplomatik görüşmeler bugünkü başarıyı getirdi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA