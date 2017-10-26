Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) Sınavı Tarihi ve Detayları

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin her türlü hazırlığı yaptıklarını belirterek, "Üzerinde durduğumuz tarih, Ramazan Bayramı sonrasında 23-24 Haziran 2018." dedi. 15 dakika kuralının kaldırıldığını kaydeden Özer, "Artık 09.45 kuralı uygulanmayacak. Sadece, sınav başlama saati olan 10.00'dan sonra öğrenciler sınava alınmayacak" şeklinde ifadelere yer verdi.

ÖSYM BAŞKANI MAHMUT ÖZER SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Özer, yaptığı açıklamada, ÖSYM'nin Türkiye'nin kurumları içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ve kendi kulvarında adeta bir marka haline geldiğini ifade etti. ÖSYM olarak adayların şikayet ettiği birçok konuda iyileştirme yapacaklarını açıklayan Özer, "09.45 kuralı konusunda atılacak bir adım olup olmayacağı" sorusunu yanıtlarken, "15 dakika kuralını kaldırıyoruz. Sınav başlama saati olan 10.00'dan sonra öğrenciler sınava alınmayacak. Öğrencinin lehine olabilecek ve ÖSYM'nin işleyişinde herhangi bir problem oluşturmayacak her türlü iyileştirmeyi yapacağız." dedi.

Sınavdaki kural ihlallerine ilişkin bazı esneklikler sağlayacaklarını da bildiren Özer, "Önceliğimiz, ÖSYM içerisinde güvenliği maksimum seviyede tutmak, ondan sonra sınavın sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Sınav kuralları ile ilgili şu anda çalışma yapıyoruz. Sınavların ölçme ve değerlendirme ilkeleri açısından isabetli ve geçerli olması da her daim önceliğimiz." diye konuştu