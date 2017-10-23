Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı ne zaman yapılacak ? YKS Sınav detayları..

ÖSYM başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer Yüksek Öğretim Kurumlar (YKS) sınavının ne zaman yapılacağına hakkında duyuruda bulundu. ÖSYM başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, öncelikle Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin her türlü hazırlığı yaptıklarının açıklamasını gerçekleştirdi. Bunun sonrasında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı tarihine ilişkin, "Sınava başvuru mart ayı içinde yapılacak. Sınav, okullar kapandıktan sonra gerçekleştirilecek. Üzerinde durduğumuz tarih, Ramazan Bayramı sonrasında 23-24 Haziran 2018." şeklinde ifadelere yer verdi.

ÖSYM olarak adayların şikayet ettiği birçok konuda iyileştirme yapacaklarını açıklayan Özer, "09.45 kuralı konusunda atılacak bir adım olup olmayacağı" sorusunu yanıtlarken, "15 dakika kuralını kaldırıyoruz. Sınav başlama saati olan 10.00'dan sonra öğrenciler sınava alınmayacak. Öğrencinin lehine olabilecek ve ÖSYM'nin işleyişinde herhangi bir problem oluşturmayacak her türlü iyileştirmeyi yapacağız." dedi.

Sınavdaki kural ihlallerine ilişkin bazı esneklikler sağlayacaklarını da bildiren Özer, "Önceliğimiz, ÖSYM içerisinde güvenliği maksimum seviyede tutmak, ondan sonra sınavın sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Sınav kuralları ile ilgili şu anda çalışma yapıyoruz. Sınavların ölçme ve değerlendirme ilkeleri açısından isabetli ve geçerli olması da her daim önceliğimiz." şeklinde konuştu.

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI (YKS) BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Mahmut Özer, "YÖK tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınav sisteminin gerçekleştirilmesiyle ilgili her türlü hazırlığımızı yaptık. Onunla ilgili hiçbir problemimiz yok." ifadesini kullandı. Özer, sınava başvurunun mart ayı içinde yapılacağını bildirdi.

MÜFREDAT DIŞI SORU KESİNLİKLE SORULMAYACAK!

Sınav takvimi, sınav süreleri, sınav başlangıç saatlerine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Özer, "Müfredat dışı soru kesinlikle sorulmayacak." dedi.

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI (YKS) SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücretini de minimumda tutmaya çalışacaklarını vurgulayan Özer, "İki oturumun toplam ücretinin 120 lira olmasını planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI (YKS) SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavın haziran ayı içinde yapılacağını aktaran Özer, "Sınav, okullar kapandıktan sonra gerçekleştirilecek. Üzerinde durduğumuz tarih, Ramazan Bayramı sonrasında 23-24 Haziran 2018." dedi.

YENİ SINAV SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Prof. Dr. Özer, ikinci oturumda Türk dili ve edebiyatı-coğrafya 1, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 4 test yer alacağını hatırlatarak, "Sınav sürelerinin ne olacağı konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Cumartesi günü öğleden sonraki oturum tek olacağından, sınav süresini de buna göre ayarlayacağız. Sınav süresi konusunda adaylarımızın içi rahat olsun. Zaman konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Hatta tercihi netleşmiş olan, sayısal, sözel veya eşit ağırlık tercihi netleşen adayların, sadece iki testi alacakları için çok daha geniş bir sürede soruları çözme imkanları olacak." diye konuştu.