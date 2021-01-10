Yüksek mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti

Yüksek mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Dün gece Maltepe'deki evinde kalp krizi geçiren Alp, 72 yaşında yaşama veda etti.

Alp'in cenazesi, bugün Kuşadası'na götürülecek. Yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Alp'in cenazesi Kuşadası'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

1948 yılında Kadıköy'de doğan Alp, Saint Joseph Fransız Lisesini bitirdikten sonra Robert College Inşaat Mühendisliği Bölümünde yüksek öğrenimine başladı, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümüne geçerek Yüksek Mimar olarak diplomasını aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Alp, yurt içi ve yurt dışında birçok mimari projede yer aldı.

Mimarlık, şehircilik, belediyecilik ve doğal ve kültürel mirasın korunması gibi alanlardaki birçok kuruluşun üyesi olan Alp, mimari yapıtlarıyla birçok ulusal ve uluslararası ödül kazandı.

Alp'in Malatya Belediye Sarayı ve MHP Genel Merkezi Projeleri, Gebze Teknik Üniversitesi Muallimköy Çevre Mühendisliği Binası, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Programında Avrupa Finalisti ve "Avrupa'nın En İyisi" seçildi.

2000 yılında Yüksek Bilim Konseyi'nin teklifi üzerine "Uluslararası Mimarlık Akademisi 9. Presidium" tarafından UNESCO ve Uluslararası Mimarlar Birliği/ UIA gözetiminde 20'yi aşkın ülke temsilcisinin oy birliği ile akademinin "Büyük Usta" mertebesine yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara