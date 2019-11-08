Yüksek mahkemenin kararına karşın hapiste tutulan Lula için destek nöbeti

08.11.2019 22:43 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:43

Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin cezaevindeki eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın serbest bırakılmasının önünü açan kararı sonrası taraftarları cezaevi önünde nöbet tutmaya başladı.



Nisan 2018'den bu yana hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle cezaevinde tutulan solcu lider Lula da Silva'nın avukatı bina dışında açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle