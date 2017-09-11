Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma, Taksi Şoförlüğüyle Hayatını Kazanıyor

Muğla Fethiye'de yaşayan Fatma Aysu, 2 yıl önce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi'ni başarıyla tamamlayarak diplomasına kavuştu.

Ardından uluslararası ticaret bölümünde yüksek lisans yapmaya başlayan Aysu, iş başvurusunda bulunduğu birçok firmadan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine eğitim masraflarını çıkarmak için babası gibi taksi şoförlüğü yapıyor.

BABA-KIZ AYNI DURAKTA

Gazete Habertürk'ten Erdoğan Cankuş'un haberine göre babasıyla aynı durakta çalışan Aysu, Fethiye'den Antalya'ya, Denizli'den Pamukkale'ye kadar müşteri taşıyor.

Günde yaklaşık 8 saat direksiyon sallayan diplomalı şoför Fatma, hem yüksek lisans giderlerini kazanıyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

"ÖZELLİKLE İSTEYENLER BİLE VAR"

Trafikte zor anlar da yaşamasına rağmen işini severek yaptığını belirten Aysu, işini şöyle anlattı:

"Bunu sadece iş olarak görmüyorum. Farklı insanlar tanıyıp onlarla iletişim kuruyorum. Fethiyeli olsam da görmediğim yerler var ve oralara gitme fırsatı buluyorum.

Bu nedenle bu işi çok seviyorum. Aracıma binen erkek müşteriler genelde şaşkınlıkla karşılıyor. Özellikle beni tanıyan ve çocuklarını götürmemi isteyen anneler var. Cep telefonumdan bana ulaşabiliyorlar."

Haberin diğer fotoğrafları:













