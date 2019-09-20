Yüksek lisans öğrencilerinden "GDO avcısı" biyosensör

20.09.2019 12:24

Sabancı Üniversitesi'nde Mekatronik ile Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik alanlarında yüksek lisans yapan iki genç, GDO'lu ürünlerin 30 dakikada tespit edilmesini sağlayan biyosensör projesiyle TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) "İnsan Yararına Teknolojiler" alanında sağlık kategorisinde yarışıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival, teknolojiyle ilgilenen birçok gencin yenilikçi projelerini sergilemelerine imkan tanıyor.

Sabancı Üniversitesi'nde Mekatronik Mühendisliği Programı yüksek lisans öğrencisi Doğukan Kaygusuz ile Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik yüksek lisans öğrencisi Sümeyra Vural, GDO'lu ürünlerin tespit edilmesini sağlayan biyosensör geliştirdi.

Proje, üreticinin ve tüketicinin, özel teknoloji, uzmanlık ve laboratuvar koşullarına ihtiyaç duymadan küçük bir biyosensör aracılığıyla 30 dakikada GDO'lu ürünleri analiz edebilmesini sağlıyor.

"Üretici GDO'lu ürünü analiz edebilecek"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kaygusuz, TEKNOFEST'e hızlı, akıllı, DNA analizi ve GDO tespiti yapabilen bir biyosensör projesiyle katıldıklarını söyledi.

Bir buçuk sene önce TÜBİTAK'ın desteğiyle GDO'lu yemlerin tespitine yönelik bir biyosensör çalışması üzerine projeyi tasarladıklarını belirten Kaygusuz, "Akabinde bu projeyi geliştirerek bir biyosensör prototipi ürettik. Bu prototipte GDO'lu bir mısırı, soyayı veya ürünü alıp kısa bir işlemden geçirdikten sonra evinizde, tarlada ya da herhangi bir yerde cihazımıza yerleştirerek, 30 dakika içerisinde ürünün GDO'lu olup olmadığını renk değişimiyle tespit edebiliyorsunuz." diye konuştu.

GDO'lu ürünlerin analiz edilmesi için üretildikleri illerden kontrol merkezlerine gönderildiğini aktaran Kaygusuz, "Bu ürünümüz sayesinde farklı bir ile gitmeden direkt üretilen yerde üretici de bunu kullanarak, GDO'lu tohumu analiz edebilecek. Ürünümüz portatiftir ve bataryayla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Bakteri ve enfeksiyon tespitine yönelik çalışmalarımız sürüyor"

Kaygusuz, cihazın DNA tespiti yapması için sıcaklık, döndürme ve çalkalama gibi birtakım işlemlerin gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Cihazımız bütün bu özeliklere sahip. Bunu yaparken bazı enzimler ve DNA protokolleri gerekiyor. GDO'lu DNA'yı artırmamız ve daha sonra da bunun renk değişimini sağlaması gerekiyor. DNA'yı artıracak ve tespit edip renk değişimini sağlayacak protokoller sağladık. Bu protokoller cihazımızın içinde bulunuyor. Cihaza mısır, soya ya da farklı bir ürünü yerleştirdiğimizde direkt bu işlemler gerçekleşiyor. Ayrıca bu cihazımız DNA tespitine yönelik olduğu için ilerleyen aşamalarda bakteri ve enfeksiyon tespiti yapabilmesi için çalışmalarımız da sürüyor."

Milli teknoloji hamlesi için TEKNOFEST'in önemli bir yarışma olduğuna dikkati çeken Kaygusuz, bu tür yarışmalarla Türkiye'de yapılan teknolojik ve bilimsel çalışmaların dünyaya gösterildiğini vurguladı.

İnsanlık Yararına Teknolojiler kategorisinde sağlık alanındaki 2 bin 300 proje arasından finale kaldıklarını dile getiren Kaygusuz, "Derece alabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki diğer projeler de çok değerli. Hangi proje seçilirse seçilsin bu yarışmaya katıldığımız için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA