"Yüksek kolesterol karaciğeri vuruyor"
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Akdeniz, Sağlık

"Yüksek kolesterol karaciğeri vuruyor"

Her üç kişiden birinde görülen ve tedavi edilmezse siroz veya kansere yol açabilen karaciğer yağlanmasına neden olan faktörlerden birinin yüksek kolesterol olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, "Yüksek kolesterolü olanların yüzde 60'ında karaciğer yağlanması saptanmıştır.

16.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:05
Her üç kişiden birinde görülen ve tedavi edilmezse siroz veya kansere yol açabilen karaciğer yağlanmasına neden olan faktörlerden birinin yüksek kolesterol olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, "Yüksek kolesterolü olanların yüzde 60'ında karaciğer yağlanması saptanmıştır.Akdeniz tipi beslenme dediğimiz zeytinyağlı sebze ve omega-3 içeren besinler tüketmek ve haftada 3-4 gün 30'ar dakika egzersiz yapmak gibi yaşam şekli değişiklikleriyle karaciğer sağlımızı koruyabiliriz" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nden Prof. Dr. Onur Yaprak, yüksek kolesterol ve karaciğer yağlanması arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Ülkemizde her üç kişiden birinde görülen karaciğer yağlanmasının günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri olduğunu açıklayan Prof. Dr. Yaprak, "Karaciğer yağlanmasında karaciğerde biriken temel lipidler trigliserid ve yağ asidleridir. Karaciğer yağlanması önlem alınmazsa zaman içerisinde karaciğerde siroz veya kansere yol açabilir. Alkol kullanımı dışında karaciğerde yağlanmaya yol açan en büyük faktörler, obezite, diyabet, egzersiz yapmamak ve yüksek kolesteroldür" bilgisini verdi.

KARACİĞER YAĞLANMASININ NEDENİ

Prof. Dr. Onur Yaprak, vücutta gelişen karaciğer yağlanmasının aşamalarını şöyle açıkladı: Karaciğer, lipid metabolizmasında önemli bir role sahiptir. Normalde karaciğere yağ dokudan gelen yağ asidleri bir dizi kimyasal reaksiyon sonucu enerjiye dönüşür. Karaciğerin enerjiye dönüştürme kapasitesinin üzerinde yağ asidinin karaciğere yüklenmesi, karaciğerdeki lipid üretiminde artma ya da trigliseridlerin karaciğerden uzaklaştırılmasında görülen herhangi bir sorun karaciğerde yağlanmayla sonuçlanır. Kolesterol yüksekliği olan kişilerin yüzde 60'ında karaciğer yağlanması saptanır"

SİROZ RİSKİNİ YÜZDE 30 ARTIRIYOR

Karaciğer yağlanmasına ileri evrelerde karaciğer iltihabı da eklenirse siroz riskinin artacağı hakkında da uyaran Prof. Yaprak, "Karaciğerinde yağlanmaya ilaveten yoğun iltihap da gelişmiş olan kişilerde 10 yıl içinde siroz veya kanser görülme riski yüzde 5-10 arasındadır. Basit yağlanmada 10 yılda siroz gelişim riski yüzde 3 iken, iltihaba karaciğerde fibrozis dediğimiz sertleşme de eklenirse siroz riski yüzde 30'a çıkar" diye konuştu.

ÇÖZÜM EGZERSİZ VE DİYETTE

Prof. Yaprak, karaciğer yağlanmasına karşı alınacak önlemleri ise şöyle sıraladı: "Toplumda kolesterol yüksekliğindeki artış hızının en önemli nedeni küresel boyuttaki olumsuz yaşam biçimi, azalan fizik aktivite ve yüksek kalorili karbonhidrat ağırlıklı beslenme alışkanlığıdır. Ancak kolesterol seviyelerinin belirlenmesinde bu çevresel faktörler kadar genetik faktörler de etkilidir. Genetik faktörleri değiştiremeyeceğimize göre karbonhidrat, şeker, yağlı kırmızı veya işlenmiş et, doymuş ve trans yağdan zengin gıdaları azaltıp Akdeniz tipi beslenme dediğimiz zeytinyağlı sebze ve omega-3 içeren besinler tüketmek ve haftada 3-4 gün 30'ar dakika egzersiz yapmak gibi yaşam şekli değişiklikleriyle karaciğer sağlımızı koruyabiliriz."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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