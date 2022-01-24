Yüksek kesimli bölgelerde tipi etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksek kesimli bölgelerde tipi etkili oluyor

AA / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Kar ve tipinin etkili olması Araç sürücünün lastiğe zincir ve halat bağlaması IĞDIR - Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

IĞDIR (AA) - Kar ve tipinin etkili olması

Araç sürücünün lastiğe zincir ve halat bağlaması

IĞDIR - Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Tuzluca ilçesinin dağ köylerinde zaman zaman etkili olan tipi, özellikle görüş mesafesinin düşmesine ve yollarda kar yığınlarının oluşmasına neden oldu.

Bazı araç sürücüleri ilerleyemeyip geri döndü, bazı sürücüler de güçlükle yola devam edebildi.

Tipiden oluşan kar yığınlarından hareket etmekte güçlük çeken sürücüler, araçlarının lastiklerine zincir ve halat bağlayarak ilerlemeye çalıştı.

Yüksek kesimli bölgelerde tipi etkili oluyor

Yüksek kesimli bölgelerde tipi etkili oluyor

Yüksek kesimli bölgelerde tipi etkili oluyor

AA / Bülent Mavzer - Son Dakika Haberleri

Tragger, Iğdır, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title