Yüksek kesimli bölgelerde tipi etkili oluyor

Kar ve tipinin etkili olması Araç sürücünün lastiğe zincir ve halat bağlaması IĞDIR - Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

IĞDIR (AA) - Kar ve tipinin etkili olması

Araç sürücünün lastiğe zincir ve halat bağlaması

IĞDIR - Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Tuzluca ilçesinin dağ köylerinde zaman zaman etkili olan tipi, özellikle görüş mesafesinin düşmesine ve yollarda kar yığınlarının oluşmasına neden oldu.

Bazı araç sürücüleri ilerleyemeyip geri döndü, bazı sürücüler de güçlükle yola devam edebildi.

Tipiden oluşan kar yığınlarından hareket etmekte güçlük çeken sürücüler, araçlarının lastiklerine zincir ve halat bağlayarak ilerlemeye çalıştı.