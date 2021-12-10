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Yüksek kesimlere kar yağdı

AA / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Van'da gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

HAKKARİ (AA) - Van'da gece saatlerinde yüksek kesimlerde Kar yağışı etkili oldu.

Yağış sonrası Van- Hakkari karayolunda bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi beyaza büründü.

Karayolar ekipleri, yolarda kar temizleme çalışması yaptı.

Yüksek kesimlerdeki karayollarının adeta buz pistine döndüğü kentte, yetkililer sürücüleri kar lastiği ve zincir takmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Yüksek kesimlere kar yağdı

Yüksek kesimlere kar yağdı

Yüksek kesimlere kar yağdı

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