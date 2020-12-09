Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı
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Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı

09.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:44

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde dün akşam kar yağışı başladı.

Etkisini bugün de sürdüren kar yağışı, Kösedağ eteklerini beyaza bürüdü.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın bulunduğu bölge de kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Yoğun sisin de etkili olduğu bölgede, hava ve kara ulaşımında aksamalar yaşandı.

Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı
Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı
Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı
Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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