Yüksek kesimlere kar, kıyı kesimlerine yağmur yağdı
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Yüksek kesimlere kar, kıyı kesimlerine yağmur yağdı

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde ise sağanak etkili oldu.

06.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:49
Yüksek kesimlere kar, kıyı kesimlerine yağmur yağdı

'nın yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde ise sağanak etkili oldu.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı dolayısıyla şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Merkezde ve çevre ilçelerde yaşayanlar bölgede kar üstünde mangal yaptı, kartopu oynadı.

Kırsal mahallelerin karla kaplanan yolları belediye ekiplerince ulaşıma açıldı ve tuzlama çalışması yapıldı.

Sağanağın etkili olduğu kent merkezinde ise tarım arazileri suyla kaplandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yüksek kesimlere kar, kıyı kesimlerine yağmur yağdı
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