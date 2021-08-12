Yüksek kesimlerdeki üreticiler fındık hasadına hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksek kesimlerdeki üreticiler fındık hasadına hazırlanıyor

Yüksek kesimlerdeki üreticiler fındık hasadına hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Kumru ilçesinde fındık üreticileri, fındık hasadına sayılı günler kala bahçelerinin temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'nun Kumru ilçesinde fındık üreticileri, fındık hasadına sayılı günler kala bahçelerinin temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'da resmi olarak sahil kesiminde 7 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasadı sürerken, yüksek kesimlerdeki üreticiler ise fındık bahçelerindeki hazırlıklarını tamamlıyor. Bahçelerin yabani ot ve ısırgan temizliklerini yapan üreticiler, fındık hasadında rahat çalışmak için çaba sarf ediyor. Yüksek kesimlerde 17 Ağustos tarihinde başlanılması planlanan fındık hasadı öncesi bahçe temizliklerini kendileri yapamayan üreticiler, işçi çalıştırarak sezona hazırlanıyor.

Kumru ilçesinde fındık hasadı öncesi bahçesinin temizliğini yaptıran Ahmet Çakmak, "Yakında fındık hasadına başlayacağız. Sahil kesiminde hasadı bitiren insanlar var ama bizim bu bölgelerde biraz daha geç olgunlaşıyor. O yüzden bahçelerin temizlik işleri de geç yapılıyor. Fındığın kolay toplanmasında bahçe temizliği çok önemli, umarım güzel bir sezon olur" dedi. - ORDU

Yüksek kesimlerdeki üreticiler fındık hasadına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Demir Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Ezgi Mola Haluk Levent Gülben Ergen
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüksek kesimlerdeki üreticiler fındık hasadına hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:27:31. #1.16#

title