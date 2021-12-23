Yüksek kesimlerde tipi etkili oldu
AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tipinin etkili olduğu yüksek kesimler Kar ve tipi görüntüleri Kar altında kalan köyler Karda yürüyen insanlar VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde yüksek kesimlerde tipi etkili oldu.
VAN (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tipinin etkili olduğu yüksek kesimler
Kar ve tipi görüntüleri
Kar altında kalan köyler
Karda yürüyen insanlar VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde yüksek kesimlerde tipi etkili oldu. Tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.