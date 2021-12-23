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Yüksek kesimlerde tipi etkili oldu

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tipinin etkili olduğu yüksek kesimler Kar ve tipi görüntüleri Kar altında kalan köyler Karda yürüyen insanlar VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde yüksek kesimlerde tipi etkili oldu.

VAN (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tipinin etkili olduğu yüksek kesimler

Kar ve tipi görüntüleri

Kar altında kalan köyler

Karda yürüyen insanlar VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde yüksek kesimlerde tipi etkili oldu. Tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Yüksek kesimlerde tipi etkili oldu

Yüksek kesimlerde tipi etkili oldu

Yüksek kesimlerde tipi etkili oldu

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AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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