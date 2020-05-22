Yüksek kesimlerde mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yüksek kesimlerde mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

22.05.2020 19:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:14

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı.

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampalarında başlayan kar, vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Bölgede seyahat edenler, araçlarını yol kenarına park ederek hatıra fotoğrafı çekti.

Meteoroloji yetkilileri, kentin yüksek kesimlerde yağan karın bu gece hafif şekilde görülebileceğini bildirdi.

Yüksek kesimlerde mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Haber
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu Haber
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın...
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Temel Karamollaoğlu
Magazin Ebru Şallı Hande Ataizi Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Şenol Güneş Lionel Messi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Pakistan Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Yüksek kesimlerde mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 19:14:15. #1.14#
title