Yüksek kesimlerde mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
22.05.2020 19:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:14
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı.
Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampalarında başlayan kar, vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.
Bölgede seyahat edenler, araçlarını yol kenarına park ederek hatıra fotoğrafı çekti.
Meteoroloji yetkilileri, kentin yüksek kesimlerde yağan karın bu gece hafif şekilde görülebileceğini bildirdi.
Kaynak: AA