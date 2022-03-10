Yüksek kesimlerde karla mücadele başladı

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, 12 ilçede 91 noktada 220 araç 650 personelle karla mücadele çalışmaları kapsamında yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Kentin yüksek rakımlı kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için gece boyunca çalışma yapan ekipler, sabaha doğru yollarda tuzlama yaparak, düşük hava sıcaklığı sebebiyle yollarda buzlanma olmasının önüne geçti.

24 SAAT KARLA MÜCADELE

Kocaeli'nin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışıyor. Kentin başta ana caddeleri olmak üzere tüm ilçeler ve köy yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için çalışıyor. Karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması ile yollar sürekli açık tutuluyor. Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, tüm ilçelerde belirlenen noktalarda iş makineleriyle yol tuzlama ve küreme çalışmalarıyla sürekli yolları açık tutuyor. Greyder, loader, bobcat, ekskavatör, Pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbette olan Karla Mücadele Ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları güvenli hale getirmek için çalışıyor.

CADDE VE KÖY YOLLARINDA

Tüm ilçelerde ana arterler ve caddeler başta olmak üzere köy yollarında da yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Karla Mücadele Ekipleri, Kartepe Zirve Yolu, İzmit; Santral Rampası, Umuttepe, Miralay Mümtaz Caddesi, Bağçeşme, Arızlı, Gündoğdu, Radar Rampası, Kuruçeşme Toki Konutları, Başiskele; Aytepe Diriliş Kamp Yolu, Baraj yolu-Cami Düzü-Doğantepe-Serinlik Bağlantı Yolu olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların açık tutulması, buzlanma olmaması için çalışmalarını sürdürecek.

91 NOKTADA ÇALIŞMA YAPILIYOR

İlimizde etkisini pazar gününe kadar sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışında kent genelinde 91 noktada çalışma yapılıyor. Kent genelinde 220 adet greyder, loader, bobcat, ekskavatör, Pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbette olan Karla Mücadele Ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları güvenli hale getirecek. Gölcük; İcadiye-Mesruriye-Ayvazpınar-Hamidiye, İrşadiye-Eriklitepe, Sirretiye-Mahmudiye-Eskiferhadiye-Kampara, Karamürsel; Selimiye-Lütfiye-Sofular-Senaiye-Akçat-İnebeyli-Karaahmetli-Semetler-Çamdibi, Avcıköy-Tahtalı-Kadriye-Senaiye arası ve Fulacık, Karapınar-Sünnibaba -Kavak-Oluklu-Çamçukur-Pazarköy, Gebze; GOSB Işıklar-Pelitli- Palgaz rampası-E.İst.Yolu, TEM Yanyol-Kirazpınar TOKİ-Emlak Konutları-TÜBİTAK Yolu, Şekerpınar Yan Yol-Mollafenari-Cumaköy-Kadıllı-Ovacık-Mudarlı-Tavşanlı-Demirciler-Köseler-Tepecik-Mermerciler OSB-E. İst. Yolu, Körfez; İlimtepe, Belen, Elmacık, Dereköy gibi güzergahlar ve birçok farklı güzergahta karla mücadele için hazır bekleyen karla mücadele ekipleri, 24 saat süren iki vardiya ile kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolları sürekli açık tutuyor.

KÖYLERDE TRAKTÖR BIÇAKLARIYLA

Köylerde, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapılıyor. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 24 adet traktöre takılan traktör kar bıçaklarıyla köy yolları sürekli açık tutuluyor.

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