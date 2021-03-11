Yüksek kesimlerde kar yağışı ve karla mücadele sürüyor

Yüksek kesimlerde kar yağışı ve karla mücadele sürüyor

BAYBURT - Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kar yağışının Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Erzurum, Ağrı ve Kars çevrelerinde kuvvetli kar görülecek. Rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 7, Erzurum ve Ağrı'da sıfır, Iğdır'da 6, Erzincan'da 4 derece, Bayburt'ta 1 derece olarak ölçüldü. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 7, Iğdır'da 5, Ardahan ve Kars'ta 4, Erzurum ve Ağrı'da 3, Bayburt'ta 6 derece olması bekleniyor.

Son yağışlarla kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Palandöken'de 135, Sarıkamış'ta 97 ve Konaklı'da 75 santimetreye çıktı. Bölgede vatandaşların, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da ilgili ekiplerin karla mücadele çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR