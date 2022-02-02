EDİRNE (İHA) - Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

EDİRNE - Edirne'nin Bulgaristan'a sınır olan Balkan köylerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırarak devam ediyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde rakımı yüksek köylerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak devam etti. Akşam saatlerinde daha da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy beyaza büründü.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kar yağışının gece saatlerinde daha da etkili olacağı tahmin ediliyor.