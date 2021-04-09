Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
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Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Zonguldak, Karabük, Bartın ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Zonguldak, Karabük, Bartın ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bartın

Bartın'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köylerinin yolu karla kaplandı.

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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